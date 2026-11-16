UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son maçında Almanya sahasında Hollanda'yı farklı mağlup etti. İşte maçın golleri.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. ve son maçında Almanya, konuk ettiği Hollanda'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.



Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Derry Scherhant, 60. ve 71. dakikalarda Florian Wirtz, 65. dakikada Nico Scholetterbeck ve 77. dkaikada Brajan Gruda kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Almanya, averajla ilk sırayı aldı ve çeyrek finale yükseldi.



Hollanda ise grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükselen diğer ekip oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLLERİ