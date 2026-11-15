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Sergen Yalçın: Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Sergen Yalçın: Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"İLERİSİ İÇİN UMUT IŞIĞI VERDİK"

"Takım istediklerimizi yüzde 100, inanılmaz bir gayretle yaptı. Tamamen oyun planına sadık kaldık. Belçika maçı daha farklıydı, bu maç daha farklı oynadık. 6-7 günde bu iki tane format değişikliği, bizim için bir deneme süreci oldu. Bazı pozisyonlarda oyuncu denedik.Kaybettik ama ilerisi için çok önemli bir umut ışığı verdik. Ne kadar kaybetmeyi hak ettik, o tarafı çok sorgulanır. En önemlisi oyuncularıma teşekkür ederim, şevkle oynadılar. Bir haftada iki formatı değerlendirdik. Umut ediyorum ilerisi daha güzel olacak."

Sergen Yalçın: Kaybettik ama ilerisi için umut ışığı verdik

"BERKE'NİN PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ"

"Berke'nin performansı çok iyiydi. Bizim kaleci 6 kurtarış yaptı ama bizim 5-6 tane bomboş topumuz girmedi. Şanssızdık. Berke çok iyiydi, böyle değerleri kaybetmemek lazım. Bizim için değerli olduğunu gösterdi. "Takip ettiğimiz yeni, genç oyuncularımız var. Mart ayı başka olacak. O döneme çok daha hazır olacağız. Bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük."

Sergen Yalçın: Kaybettik ama ilerisi için umut ışığı verdik

#Mart #Fransa #Belçika #Uluslar Ligi #Sergen Yalçın
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