Sergen Yalçın: Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"İLERİSİ İÇİN UMUT IŞIĞI VERDİK"



"Takım istediklerimizi yüzde 100, inanılmaz bir gayretle yaptı. Tamamen oyun planına sadık kaldık. Belçika maçı daha farklıydı, bu maç daha farklı oynadık. 6-7 günde bu iki tane format değişikliği, bizim için bir deneme süreci oldu. Bazı pozisyonlarda oyuncu denedik.Kaybettik ama ilerisi için çok önemli bir umut ışığı verdik. Ne kadar kaybetmeyi hak ettik, o tarafı çok sorgulanır. En önemlisi oyuncularıma teşekkür ederim, şevkle oynadılar. Bir haftada iki formatı değerlendirdik. Umut ediyorum ilerisi daha güzel olacak."

"BERKE'NİN PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ"



"Berke'nin performansı çok iyiydi. Bizim kaleci 6 kurtarış yaptı ama bizim 5-6 tane bomboş topumuz girmedi. Şanssızdık. Berke çok iyiydi, böyle değerleri kaybetmemek lazım. Bizim için değerli olduğunu gösterdi. "Takip ettiğimiz yeni, genç oyuncularımız var. Mart ayı başka olacak. O döneme çok daha hazır olacağız. Bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük."