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A Milli Futbol Takımımızın grubunda maçlar tamamlandı! İşte A Ligi 1. Grup'ta oluşan sıralama

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, grubu puansız olarak son sırada bitirdi. İşte oynanan müsabakaların ardından grupta oluşan puan durumu... | Son dakika spor haberleri

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A Milli Futbol Takımımızın grubunda maçlar tamamlandı! İşte A Ligi 1. Grup'ta oluşan sıralama

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler böylelikle grubunu puansız tamamlamış oldu.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Belçika evinde İtalya'yı 4-1'lik skorla devirdi. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan 6 hafta sonrası çeyrek finale yükselen takımlar da netleşti. Bu skorların ardından Fransa 13 puanla lider, Belçika ise 12 puanla 2'nci olarak çeyrek finale yükseldi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU:

1- FRANSA: 13 Puan
2- BELÇİKA: 12 Puan
3- İTALYA: 10 Puan
4- TÜRKİYE: 0 Puan

#Belçika #Fransa #Bizim Çocuklar #İtalya #UEFA Uluslar Ligi #Arda Güler #Türkiye
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