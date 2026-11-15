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İngiltere deplasmanda İspanya'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup son maçında İngiltere deplasmanda İspanya'yı mağlup etti.

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İngiltere deplasmanda İspanya'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup son maçında İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Harry Kane, 53. dakikada Ezri Konsa ve 57. dakikada Ben White kaydetti.

İspanya'nın golü ise 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 75. dakikada Nico Williams'tan geldi.

Konuk ekipte Elliot Anderson 63. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran İngiltere, averajla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

15 puanda kalan İspanya ise grup ikincisi olarak çeyrek final biletini aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İspanya 2-3 İngiltere (MAÇ ÖZETİ)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | İspanya 0-1 İngiltere
GOL | İspanya 0-2 İngiltere
GOL | İspanya 0-3 İngiltere
GOL | İspanya 1-3 İngiltere
GOL | İspanya 2-3 İngiltere

#İspanya #İngiltere #Nico Williams #Harry Kane
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