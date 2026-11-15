İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 karşılaşmayla başladı. İşte alınan sonuçlar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı.
Ligde 6. haftanın ilk gününde, A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya konuk olduğu gruptaki son maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Gruptaki diğer mücadelede Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 yendi.
Fransa'nın 13 puanla lider tamamladığı A Ligi 1. Grup'ta, Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Türkiye ise son sırada yer alıyor.
10 KİŞİ KALAN İNGİLTERE'DEN TARİHİ GALİBİYET
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.
Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçen İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle skoru 3-2 yapan İspanya'nın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, rakibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
15 puana sahip iki ülkeden İngiltere'nin averajla lider, İspanya'nın ikinci olduğu grupta, Hırvatistan 6 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Çekya ise dördüncü sırada yer aldı.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
A Ligi
1. Grup:
Fransa-Türkiye: 2-1
Belçika-İtalya: 4-1
3. Grup:
Hırvatistan-Çekya: 2-1
İspanya-İngiltere: 2-3
C Ligi
1. Grup:
Belarus-Arnavutluk: 0-2
Finlandiya-San Marino: 7-2
2. Grup:
Kıbrıs Rum Kesimi-Karadağ: 1-4
Letonya-Ermenistan: 0-0