İspanya-İngiltere CANLI İZLE | Uluslar Ligi maçını A Haber'den CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta 6. hafta karşılaşmasında İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan İspanya-İngiltere maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Beş maçta beş galibiyet elde eden İspanya, liderliğini korumayı hedeflerken İngiltere ise zorlu deplasmanda kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İspanya: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Merino, Baena, Oyarzabal



İngiltere: Trafford, Ben White, Ezri Konsa, Quansah, Lewis Hall, Anderson, Bellingham, Declan Rice, Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda gerçekleştirilen mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayan karşılaşma A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya-İngiltere karşılaşması A Haber'in şifresiz televizyon yayını üzerinden izlenebilir.

İSPANYA GRUPTA KAYIPSIZ İLERLİYOR

İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Geride kalan beş karşılaşmanın tamamını kazanan İspanya, 15 puanla grup liderliğinde bulunuyor.

Son olarak Çekya'yı 2-0 mağlup eden İspanya, İngiltere karşısında da kazanarak grup aşamasını lider tamamlamak istiyor. Kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini arkasına alacak olan İspanyollar, başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

İNGİLTERE İSPANYA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

İngiltere Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta beş maç sonunda 12 puan topladı. Dört galibiyet ve bir mağlubiyet alan İngilizler, 15 puanlı İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

İngiltere, Madrid deplasmanında kazanarak grup aşamasını galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor. İki takımın da üst iki sırayı garantilemiş olması, karşılaşmada liderlik mücadelesini ön plana çıkarıyor.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇINDA GRUP HESAPLARI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta son hafta karşılaşmaları öncesinde İspanya ve İngiltere ilk iki sırayı garantiledi. İspanya 15 puanla liderlik koltuğunda otururken İngiltere 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hırvatistan 3 puanla üçüncü sırada yer alırken Çekya'nın henüz puanı bulunmuyor. İspanya-İngiltere karşılaşmasının sonucu, grubun liderini belirleyecek önemli mücadele konumunda

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇININ HAKEMİ KİM?

İspanya ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstleniyor. Karşılaşmada VAR görevini Jerome Brisard yapıyor.