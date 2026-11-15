Hırvatistan - Çekya CANLI İZLE (Hırvatistan - Çekya maçı canlı izle)
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. A Ligi 3. Grup'taki son hafta mücadelesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Para ekranlarından yayınlanan Hırvatistan - Çekya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. İki takım da son grup mücadelesinde sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanan Hırvatistan-Çekya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Perisic; Beljo
Çekya: Kinsky; Coufal, Zima, Vlcek, Sláma; Kral, Cerv; Hopi, Sadilek, Kabongo; Hlozek
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hırvatistan ile Çekya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Osijek kentindeki Opus Arena'nın ev sahipliği yaptığoı mücadele saar 22.45'te başladı.
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan-Çekya karşılaşması A Para ekranlarından yayınlanıyor.