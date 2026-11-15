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Hırvatistan - Çekya CANLI İZLE (Hırvatistan - Çekya maçı canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. A Ligi 3. Grup'taki son hafta mücadelesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Para ekranlarından yayınlanan Hırvatistan - Çekya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

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Hırvatistan - Çekya CANLI İZLE (Hırvatistan - Çekya maçı canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. İki takım da son grup mücadelesinde sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanan Hırvatistan-Çekya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Perisic; Beljo

Çekya: Kinsky; Coufal, Zima, Vlcek, Sláma; Kral, Cerv; Hopi, Sadilek, Kabongo; Hlozek

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile Çekya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor. Osijek kentindeki Opus Arena'nın ev sahipliği yaptığoı mücadele saar 22.45'te başladı.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Çekya karşılaşması A Para ekranlarından yayınlanıyor.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

#Çekya #Hırvatistan #A Para #Türkiye #UEFA Uluslar Ligi
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