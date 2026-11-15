UEFA Uluslar Ligi'nde şölen Turkuvaz'da devam ediyor!

Uluslar A Ligi’nde Ay-Yıldızlı ekibimizin bugün Fransa’ya konuk olacağı mücadele, saat 22.45’te ATV’den ekranlara gelecek. Maç önü ve sonu ise A Spor’da olacak.

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı ve coşkusu, Turkavaz Medya ekranlarından yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, bugün TSİ 22.45'te Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'ya konuk olacak. Bizim Çocuklar'ın deplasmandaki zorlu mücadelesi, ATV'den canlı yayınlanacak. A Ligi 1. Grup'ta galibiyeti bulunmayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, alacağı puan ve puanlarla şanssızlığını bitirmek istiyor. Tüm Türkiye'nin kilitleneceği karşılaşmanın öncesi röportajlar, son gelişmeler, maç önü ve sonu A Spor'dan takip edilecek.

FUTBOLUN ADRESİ TURKUVAZ

Uluslar Ligi'nde bugün dikkat çeken maçlar oynanacak. A Milli Takımımız ile A Ligi'nde yer alan lider İtalya, deplasmanda Belçika'yı yenerek Uluslar Ligi'ni zirvede tamamlama peşinde. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak. A Ligi 3. Grup'ta son Dünya şampiyonu İspanya ile Ballon d'Or sahibi Kane'in formasını giydiği İngiltere'nin liderlik için çıkacağı dev müsabaka, A Haber'de futbolseverlerle buluşacak. Aynı grupta puansız Çekya ile 3 puanlı Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Bu maç da A Para'da olacak. Tüm müsabakalar, saat 22.45'te başlayacak.

İşte maç programı:

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA

16 KASIM PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER