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GOL | İspanya 2-3 İngiltere
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GOL | İspanya 2-3 İngiltere

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İspanya, N. Williams'ın 75. dakikada attığı golle İngiltere karşısında skoru 3-2’ye getirdi.

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