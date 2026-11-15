UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. A Ligi 3. Grup'taki son hafta mücadelesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak karşılaşmada futbolseverler maçın yayın bilgilerini, muhtemel kadroları ve canlı takip ekranını araştırıyor. Peki, Hırvatistan-Çekya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

Hırvatistan-Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Hırvatistan-Çekya maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki ekip, grup aşamasının son haftasında kozlarını paylaşacak. Hırvatistan-Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. İki takım da sezonun son grup mücadelesinde sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Peki, Hırvatistan-Çekya maçı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, canlı takip ekranı ve maç öncesi detaylar...

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile Çekya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Osijek kentindeki Opus Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.45'te çalacak.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Çekya karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı A Para olarak açıklandı.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hırvatistan-Çekya karşılaşması A Para ekranlarından yayınlanacak. Kanalın televizyon yayını şifresiz olarak izlenebiliyor.

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HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan ile Çekya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da gerçekleştirilecek.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇINDA GÖZLER SONUÇTA

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta son hafta karşılaşmaları oynanırken Hırvatistan ve Çekya sahaya önemli bir mücadele için çıkacak. İki takımın performansı ve grup aşamasındaki sonuçları, karşılaşmanın ardından yapılacak değerlendirmelerde belirleyici olacak. Hırvatistan taraftarı önünde kazanmak, Çekya ise deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.