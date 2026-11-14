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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında!

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşılaşayacağı mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Yeni Bordeaux Stadyumu'nda oynanacak maç, 15 Kasım Pazar günü TSİ 22:45'te başlayacak. Fransa'ya varan millilerimiz hazırlıklarını sürdürürken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

İŞTE O ANLAR

#Türkiye Futbol Federasyonu #A Milli Takım #İbrahim Hacıosmanoğlu #Uluslar Ligi #Fransa
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