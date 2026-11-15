UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. A Ligi 3. Grup'ta lider İspanya, sahasında İngiltere'yi konuk edecek. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde muhtemel kadrolar ve canlı takip bilgileri merak ediliyor. Peki, İspanya-İngiltere maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

İspanya-İngiltere maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta iki güçlü futbol ülkesi karşı karşıya gelecek. Grup lideri İspanya, sahasında İngiltere'yi ağırlarken futbolseverler İspanya-İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Beş maçta beş galibiyet elde eden İspanya, liderliğini korumayı hedeflerken İngiltere ise zorlu deplasmanda kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. İşte İspanya-İngiltere maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve canlı takip detayları...

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSPANYA-İNGİLTERE CANLI İZLE! A HABER CANLI YAYIN EKRANI

İSPANYA GRUPTA KAYIPSIZ İLERLİYOR

İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Geride kalan beş karşılaşmanın tamamını kazanan İspanya, 15 puanla grup liderliğinde bulunuyor.

Son olarak Çekya'yı 2-0 mağlup eden İspanya, İngiltere karşısında da kazanarak grup aşamasını lider tamamlamak istiyor. Kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini arkasına alacak olan İspanyollar, başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

İNGİLTERE İSPANYA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

İngiltere Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta beş maç sonunda 12 puan topladı. Dört galibiyet ve bir mağlubiyet alan İngilizler, 15 puanlı İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

İngiltere, Madrid deplasmanında kazanarak grup aşamasını galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor. İki takımın da üst iki sırayı garantilemiş olması, karşılaşmada liderlik mücadelesini ön plana çıkarıyor.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇINDA GRUP HESAPLARI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta son hafta karşılaşmaları öncesinde İspanya ve İngiltere ilk iki sırayı garantiledi. İspanya 15 puanla liderlik koltuğunda otururken İngiltere 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hırvatistan 3 puanla üçüncü sırada yer alırken Çekya'nın henüz puanı bulunmuyor. İspanya-İngiltere karşılaşmasının sonucu, grubun liderini belirleyecek önemli mücadele olacak.

İSPANYA VE İNGİLTERE GRUPTA KAÇ PUANDA?

İspanya 15 puanla lider, İngiltere ise 12 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇININ HAKEMİ KİM?

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmada VAR görevini Jerome Brisard yapacak.

İSPANYA-İNGİLTERE CANLI SKOR TAKİBİ