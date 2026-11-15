A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya geliyor. Bordeaux'da oynanacak karşılaşmada milliler, zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı. Fransa'da Kylian Mbappe'nin ilk 11'de yer alması dikkat çekti. Peki, Türkiye-Fransa maçı nasıl izlenir, milli maç şifresiz mi? İşte canlı yayın ekranı ve karşılaşmanın ayrıntıları...

ATV canlı izle ekranı, Fransa-Türkiye milli maçını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Fransa'da Kylian Mbappe'nin kadroda yer alması dikkat çekerken Türkiye'de Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal ilk 11'de görev alacak. Peki, ATV canlı yayın nasıl izlenir? Fransa-Türkiye maçı şifresiz mi? İşte milli maçın canlı izleme ekranı, ilk 11'ler ve son gelişmeler...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Mücadele ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

ATV CANLI YAYIN: https://www.atv.com.tr/canli-yayin

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fransa-Türkiye karşılaşması ATV'nin şifresiz televizyon yayını üzerinden izlenebilecek.

Fransa karşısında sahaya beyaz formamızla çıkacağız. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR | @Nike https://t.co/iecKcobqeO — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 15, 2026

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Fransa-Türkiye

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Grup: A Ligi 1. Grup

Stadyum: Matmut Atlantique

Şehir: Bordeaux

Yayıncı: ATV

Yayın: Canlı ve şifresiz

659 MAÇTA 260 GALİBİYET

A Milliler, 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı- beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 248 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 909 gol kaydederken, kalesinde ise 945 gole engel olamadı.

SERGEN YALÇIN SİFTAH ARIYOR

Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımımız ile 2. müsabakasına Fransa deplasmanında çıkacak. Yalçın yönetimindeki ilk maçında milliler, İzmir'de Belçika'ya 2-1'lik skorla kaybetti. UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekibimizin, Sergen Yalçın ile çıkacağı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNÜYOR

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek. Kart cezalısı olan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını vatandaşları Dan Cook ve Ian Hussin yapacak.

TURNUVANIN FORMATI

Uluslar Ligi'nin geçmiş edisyonlarında grup sonuncuları doğrudan küme düşerken, D Ligi'nin kaldırılması ve gelecek sezondan itibaren turnuvanın 18'er takımdan oluşan üç seviyeye indirilmesi nedeniyle bu yıl farklı bir uygulama devrede. A ve B liglerinden sadece ikişer takım doğrudan alt lige düşecek. Yani A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne gidecek; diğer iki grup sonuncusu ise A Ligi'nin en kötü iki grup üçüncüsüyle birlikte, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlarla Mart 2027'de çift maç üzerinden baraj (play-off) maçları oynayacak. Bu barajı kazananlar A Ligi'nde kalacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FRANSA: MAIGNAN, GUSTO, JACQUET, KONATE, TRUFFERT, CAMAVINGA, RABIOT, OLISE, CHERKI, DOUE, MBAPPE

TÜRKİYE: BERKE, OĞUZ, ABDÜLKERİM, MERİH, FERDİ, İSMAİL, ORKUN, YUNUS, ARDA, BARIŞ, ENES

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA ŞANSI VAR MI?

A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma ihtimali, diğer gruplardaki son maçların sonuçlarına da bağlı. Bu sezon uygulanan formatta dört grubun sonuncularından en kötü puan ve averaja sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi'nden gelecek rakiplerle play-off oynayacak. Türkiye, Fransa karşısında alacağı sonuçla bu sıralamada avantaj yakalamaya çalışacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA CANLI SKOR TAKİBİ