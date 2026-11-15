A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Milliler zorlu mücadeleden iyi bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Fransa ile Türkiye arasında oynanan ve ATV ekranlarından canlı yayınlanan müsabakayı haberimizden izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Milliler zorlu mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Fransa ile Türkiye arasında oynanan ve ATV'den canlı yayınlanan müsabakayı haberimizden izleyebilirsiniz...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappe



Türkiye: Berke, Barış Alper, Merih, Abdülkerim, Emirhan, Eren, İsmail, Hakan, Can Uzun, Arda, Deniz

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millilerin, Fransa ile karşılaştığı UEFA Uluslar A Ligi maçı 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başladı.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Fransa - Türkiye maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

659 MAÇTA 260 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımımız, 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 248 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Türkiye oynadığı müsabakalarda 909 gol kaydederken, kalesinde ise 945 gole engel olamadı.

SERGEN YALÇIN SİFTAH ARIYOR

Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımımız ile 2. müsabakasına Fransa deplasmanında çıktı. Yalçın yönetimindeki ilk maçında milliler, İzmir'de Belçika'ya 2-1'lik skorla kaybetti. UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekibimizin, Sergen Yalçın ile çıktığı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

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TURNUVANIN FORMATI

Uluslar Ligi'nin geçmiş edisyonlarında grup sonuncuları doğrudan küme düşerken, D Ligi'nin kaldırılması ve gelecek sezondan itibaren turnuvanın 18'er takımdan oluşan üç seviyeye indirilmesi nedeniyle bu yıl farklı bir uygulama devrede. A ve B liglerinden sadece ikişer takım doğrudan alt lige düşecek. Yani A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne gidecek; diğer iki grup sonuncusu ise A Ligi'nin en kötü iki grup üçüncüsüyle birlikte, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlarla Mart 2027'de çift maç üzerinden baraj (play-off) maçları oynayacak. Bu barajı kazananlar A Ligi'nde kalacak.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA ŞANSI VAR MI?

A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma ihtimali, diğer gruplardaki son maçların sonuçlarına da bağlı. Bu sezon uygulanan formatta dört grubun sonuncularından en kötü puan ve averaja sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi'nden gelecek rakiplerle play-off oynayacak. Türkiye, Fransa karşısında alacağı sonuçla bu sıralamada avantaj yakalamaya çalışacak.

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