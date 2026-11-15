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SON DAKİKA: TFF'den Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiğini ve Fransa maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA: TFF'den Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Ay-yıldızlıların 30 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle mücadelenin kadrosunda yer almadı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Millî futbolcumuız Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

#Türkiye Futbol Federasyonu #Uğurcan Çakır #Fransa #Belçika #Türkiye #A Milli Futbol Takımı
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