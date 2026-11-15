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Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var"
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Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var"

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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