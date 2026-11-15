Belçika-İtalya maçı canlı izle aramaları, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik karşılaşma öncesinde yoğunlaştı. Belçika, kendi sahasında İtalya'yı konuk ederken iki takım da çeyrek final yolunda avantaj elde etmek istiyor. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadele futbolseverlerle buluşacak. Peki, Belçika-İtalya maçı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte canlı yayın ekranı, maç saati, muhtemel kadrolar ve son gelişmeler...

Belçika-İtalya maçını takip etmek için tıklayınız...

Belçika-İtalya maçı canlı izle ekranı, UEFA Uluslar Ligi heyecanını takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki güçlü ekip, çeyrek final yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Belçika, Brüksel'de taraftarı önünde kazanarak üst tur umutlarını sürdürmek isterken İtalya ise avantajını korumayı hedefliyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek. Peki, Belçika-İtalya maçı nasıl izlenir? A Spor canlı yayın ekranına nereden ulaşılır? İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi tüm gelişmeler...

BELÇİKA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Belçika ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin yayın ve maç programı belli oldu. Karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Brüksel'deki King Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika-İtalya karşılaşması A Spor'un şifresiz televizyon yayını üzerinden izlenebilecek.

BELÇİKA'NIN HEDEFİ İTALYA'YI DEVİRMEK

Belçika, grup aşamasındaki son maçında Türkiye'yi İzmir'de 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Arda Güler'in golüyle geriye düşen Belçika, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle mücadeleyi kazandı. Bu galibiyetin ardından Belçika, İtalya karşısında da üç puan alarak üst tur mücadelesini sürdürmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın özellikle De Bruyne ve Doku gibi hücum oyuncularından alacağı katkı karşılaşmanın kaderini etkileyebilir.

İTALYA FRANSA GALİBİYETİYLE MORALLENDİ

İtalya, son grup karşılaşmasında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Roberto Mancini yönetimindeki ekip, güçlü rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Francesco Pio Esposito ve Davide Frattesi'nin golleriyle sonuca giden İtalya, Belçika deplasmanına moralli geliyor. İtalyanlar, Brüksel'de alacakları sonuçla grup aşamasını üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

BELÇİKA-İTALYA MAÇINDA ÇEYREK FİNAL HESAPLARI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta son hafta karşılaşmaları oynanacak. İtalya, Belçika karşısında elde edeceği sonuçla üst turdaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Belçika ise kendi sahasında kazanarak çeyrek final yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Gruptaki diğer mücadelede Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın sonucu da grup sıralamasında belirleyici olabilir.

BELÇİKA-İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Belçika-İtalya karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Yardımcı hakemler Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland olacak. VAR hakemi olarak Christian Dingert görev yapacak.

BELÇİKA-İTALYA CANLI SKOR VE MAÇ TAKİBİ

Belçika-İtalya karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın başlamasıyla birlikte skor, gol, kart ve oyuncu değişikliği bilgilerine ulaşabilecek. Mücadelenin önemli anları ve karşılaşma sonucu haberimizde güncellenecek.

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