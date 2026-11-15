Fransa-Türkiye maçı canlı yayın ekranı, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar akşamı saat 22.45'te Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadelede Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri merak edilirken Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'dan Mbappe açıklaması geldi. Peki, Fransa-Türkiye maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? İşte ATV canlı HD izleme ekranı, muhtemel 11'ler, canlı skor ve karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

Fransa-Türkiye maçı canlı izle ve ATV canlı yayın ekranı, 15 Kasım 2026 Pazar günü futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, Belçika karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fransa deplasmanında galibiyet arayacak. Karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler, Mbappe'nin son durumu ve milli takımdaki eksikler gündemde. Peki, Fransa-Türkiye maçı nasıl izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ATV canlı yayın bağlantısı, maç saati ve canlı takip detayları...

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! ATV YAYIN EKRANI

Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 15 Kasım Pazar günü ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATV CANLI İZLE: https://www.atv.com.tr/canli-yayin

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak mücadeleye Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı karşılaşma, ATV'nin şifresiz televizyon yayınından izlenebilecek.

SERGEN YALÇIN FRANSA MAÇI ÖNCESİ AÇIKLADI! KADRODA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde Bordeaux'da basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının fiziksel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Belçika karşılaşmasından farklı bir sistemle sahaya çıkabileceklerini belirtti.

Fransa deplasmanında bazı oyuncuların pozisyonlarında değişikliğe gidilebileceğini aktaran Yalçın, ilk 11'de 5-6 farklı futbolcunun bulunabileceğinin sinyalini verdi. Türkiye'nin üst düzey rakiplere karşı oynadığı mücadelelerde gelişime ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yalçın, oyuncuların kısa sürede iki maça çıkmasının fiziksel açıdan zorluk yarattığını anlattı. Teknik heyetin, maç öncesindeki son değerlendirmelerle kadroya karar vermesi bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR VE FERDİ KADIOĞLU FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fransa karşılaşması öncesinde A Milli Takım'da merak edilen konulardan biri de Uğurcan Çakır ile Ferdi Kadıoğlu'nun durumu. Sergen Yalçın, 14 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında iki oyuncunun durumunun son kontrollerin ardından netleşeceğini belirtti. Bu nedenle Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu'nun karşılaşmada ilk 11'de yer alacağı kesinleşmiş değil. Milli takımın resmî kadro açıklamasıyla birlikte iki futbolcunun oynayıp oynamayacağı belli olacak.

OZAN KABAK NEDEN FRANSA MAÇINDA YOK?

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak, Fransa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Milli futbolcu, Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Türkiye Futbol Federasyonu, 13 Kasım'da yaptığı açıklamayla Ozan Kabak'ın teknik heyetten izin alarak milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Bu nedenle Sergen Yalçın'ın Fransa maçında savunma hattında farklı bir oyuncu tercih etmesi gerekecek.

MBAPPE FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fransa-Türkiye maçının dikkat çeken başlıklarından biri Kylian Mbappe'nin durumu oldu. İtalya karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu hakkında Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.

14 Kasım'daki basın toplantısında konuşan Zidane, Mbappe'nin Türkiye karşılaşmasında görev yapabilecek durumda olduğunu belirtti. Fransa'nın hücum hattında önemli bir yere sahip olan futbolcunun sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı ise maç öncesindeki resmî kadro duyurusuyla netleşecek.

TÜRKİYE FRANSA MAÇINA NASIL GELİYOR?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta geride kalan beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, Belçika ile İzmir'de oynadığı son mücadelede Arda Güler'in golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Belçika karşısında 20. dakikada skor üstünlüğünü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı. Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Türkiye, bu sonucun ardından Fransa deplasmanında oynayacağı son grup maçına odaklandı. Milli takım, Bordeaux'daki mücadelede turnuvanın grup aşamasını olumlu bir sonuçla tamamlamak istiyor.

FRANSA ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta beş maç sonunda 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grupta İtalya da 10 puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle lider durumda yer alıyor. Belçika 9 puanla üçüncü sırada bulunurken Türkiye puansız olarak dördüncü sırada yer alıyor.

Fransa, son maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Zinedine Zidane yönetimindeki ekip, Türkiye karşısında galip gelerek üst tura yükselme hedefi doğrultusunda avantaj elde etmek istiyor.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bordeaux'da oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri Dan Cook ve Ian Hussin olacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Robert Jones görev yapacak. Darren England VAR hakemi, Michael Salisbury ise AVAR hakemi olacak.

TÜRKİYE FRANSA KARŞISINDA 660. MİLLİ MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle tarihindeki 660. karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 103 yıllık geçmişinde daha önce 659 müsabaka oynadı. Bu karşılaşmalarda Türkiye, 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 248 mağlubiyet yaşadı.

Milli takım, tarihî kayıtlarında 909 gol atarken 945 gol yedi. Fransa karşılaşması, A Milli Takım'ın uzun futbol tarihinde yeni bir mücadele olarak kayıtlara geçecek.

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