Belçika-İtalya CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi maçını A Spor'dan CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 6. hafta karşılaşmasında Belçika ve İtalya kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan Belçika-İtalya maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 6. hafta karşılaşmasında Belçika ve İtalya kozlarını paylaşıyor. Liderlik için çok önemli olan bu mücadeleyi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

BELÇİKA - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:



Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Maxim De Cuyper, Kevin De Bruyne, Lavia, Tielemans, Diego Moreira, Jeremy Doku, De Ketelaere



İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Pisilli, F. P. Esposito, Koleosho

BELÇİKA-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesi, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika-İtalya karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.



BELÇİKA TÜRKİYE DEPLASMANINDA KAZANDI

Belçika, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son karşılaşmasında Türkiye'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. İzmir'de oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip Arda Güler'in golüyle öne geçti. Ancak Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin ilk yarıda kaydettiği goller Belçika'ya galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Belçika, gruptaki üst tur yarışında önemli bir avantaj elde etti. Kırmızı Şeytanlar, İtalya karşısında da kazanarak çeyrek final yolunda iddiasını güçlendirmek istiyor.

İTALYA FRANSA'YI 3-1 MAĞLUP ETTİ

İtalya, grup aşamasındaki son maçında Fransa'yı 3-1 yenerek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. San Siro'da oynanan karşılaşmada İtalyan ekibi, geriye düşmesine rağmen mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Francesco Pio Esposito'nun golüyle eşitliği yakalayan İtalya, Davide Frattesi'nin golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde gelen bir gol daha skoru belirledi. Bu galibiyetle İtalya, gruptaki liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.

İTALYA'YA BERABERLİK YETİYOR MU?

Belçika-İtalya karşılaşması öncesinde grubun üst sıralarındaki mücadele büyük önem taşıyor.

İtalya, Belçika karşısında alacağı beraberlikle üst tur hedefi açısından avantajını korumayı amaçlıyor. Belçika ise kendi sahasında kazanarak İtalya'nın önüne geçme şansını değerlendirmek istiyor.

Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu da üst sıralardaki sıralamayı etkileyebilecek.

BELÇİKA-İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Belçika-İtalya karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yönetiyor. Mücadelede yardımcı hakemler Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland oldu. VAR görevini ise Christian Dingert üstleniyor.