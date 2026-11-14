Norveç-Galler CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi maçı A Haber'den CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Norveç sahasında Galler'i konuk ediyor. Norveç-Galler karşılaşmasını A Haber'den şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Norveç-Galler karşılaşmasıyla devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta aynı puana sahip iki takım, sıralamayı değiştirebilecek önemli bir mücadeleye çıkıyor. Erling Haaland liderliğindeki Norveç, sahasında kazanarak çıkışa geçmek isterken Galler deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. A Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.





İŞTE MAÇIN 11'LERİ



NORVEÇ: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe, Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa, Ødegaard, Haaland



GALLER: Darlow, Dasilva, B. Davies, Rodon, Williams, D. James, Cullen, Ampadu, Wilson, Johnson, Koumas



NORVEÇ-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANIYOR?



Norveç-Galler maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasındaki karşılaşma, Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanıyor.

NORVEÇ VE GALLER'İN ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, ilk dört maçını kazanarak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Danimarka 6 puanla ikinci sırada bulunurken Galler ve Norveç 3'er puan topladı. Galler üçüncü, Norveç ise dördüncü sırada yer alıyor.

Norveç, gruptaki tek galibiyetini Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek elde etti. Galler ise 1 Ekim 2026'da oynanan ilk karşılaşmada Norveç'i 2-1 yenmeyi başardı. Bu nedenle Oslo'daki rövanş, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.