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GOL | İsveç 2-0 Bosna-Hersek
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GOL | İsveç 2-0 Bosna-Hersek

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, V. Gyökeres'in 11. dakikada attığı golle Bosna-Hersek karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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GOL | İsveç 1-0 Bosna-Hersek
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GOL | İsveç 1-0 Bosna-Hersek