Slovakya-Faroe Adaları maçı, UEFA Uluslar Ligi'nde üst lige yükselme mücadelesi açısından önemli bir karşılaşma olacak. Ev sahibi takımın grup liderliğini garantileme fırsatı yakaladığı maç ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda Slovakya ile Faroe Adaları, C Ligi 3. Grup'un 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Liderlik mücadelesi veren Slovakya, sahasında kazanarak üst lige yükselme hedefini gerçekleştirmek isterken Faroe Adaları deplasmandan sürpriz bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Slovakya-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ve nereden canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Slovakya-Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi C3 Grubu'nda liderliği elinde bulunduran Slovakya, beşinci hafta mücadelesinde Faroe Adaları ile karşılaşacak. Grupta oynadığı dört maçta yenilgi yaşamayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı sonuçla B Ligi'ne yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde yayın detaylarını araştırıyor. Peki, Slovakya-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

SLOVAKYA-FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Slovakya-Faroe Adaları karşılaşması, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. Slovakya'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, Košice şehrindeki Košická Futbalová Aréna'da gerçekleştirilecek.

SLOVAKYA-FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya-Faroe Adaları maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus'ın dijital yayın hizmeti aracılığıyla, aktif abonelikleri üzerinden izleyebilecek.

Faroe Adaları, bu sezonki UEFA Uluslar Ligi serüvenine Kazakistan ile 1-1 berabere kalarak başladı. Ardından Moldova ve Slovakya ile oynadığı maçlardan aynı skorla ayrılan ekip, ikinci Kazakistan karşılaşmasında ise 2-2'lik beraberlik elde etti. Böylece konuk takım dört maçta beş gol atarken kalesinde de beş gol gördü.

C3 Grubu'nda aynı gün Moldova ile Kazakistan da karşılaşacak. Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak mücadele, Slovakya-Faroe Adaları maçı öncesinde puan tablosunu etkileyebilecek. Faroe Adaları, grup aşamasını 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 18.00'de Moldova'yı ağırlayarak tamamlayacak.