İskoçya-Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İskoçya-Kuzey Makedonya maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda puan mücadelesi veren iki ekip, Glasgow'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise mücadelenin ne zaman başlayacağını ve Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte detaylar...