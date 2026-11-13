İskoçya-Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
İskoçya-Kuzey Makedonya maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda puan mücadelesi veren iki ekip, Glasgow'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise mücadelenin ne zaman başlayacağını ve Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte detaylar...
İskoçya-Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde heyecan, İskoçya ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak 5. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Grubunda 4 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya, taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Kuzey Makedonya ise puan hasretini sona erdirmek istiyor. Peki, İskoçya-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte detaylar...
İSKOÇYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İskoçya ile Kuzey Makedonya, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadeleye Glasgow'daki Hampden Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.
İSKOÇYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
İskoçya ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi platformun resmî internet sitesi, mobil uygulaması ve desteklenen cihazları üzerinden abonelikleriyle takip edebilecek.
İSKOÇYA-KUZEY MAKEDONYA KARŞILAŞMASINDA GRUP HESAPLARI
İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta dört maçta topladığı 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi takımın ikinci basamaktaki Slovenya ile arasında 3 puanlık fark bulunuyor.
İsviçre'nin 12 puanla lider olduğu grupta Kuzey Makedonya ise dört maç sonunda puan elde edemedi. Konuk takım, İskoçya karşısında kazanamaması durumunda B Ligi'nde kalmak için oynanacak play-off karşılaşmalarına katılması kesinleşecek.