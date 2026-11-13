UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A Spor ekranlarında devam ediyor. Sırbistan, A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Almanya'yı Belgrad'da konuk edecek. Jürgen Klopp'un öğrencileri kritik deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Sırbistan-Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Sırbistan-Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında Sırbistan'a konuk oluyor. Grupta çeyrek final yarışından kopmak istemeyen Panzerler, Belgrad'da kritik bir galibiyet arayacak. Sırbistan ise taraftarı önünde kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan-Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Sırbistan-Almanya maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında oynanacak mücadeleye Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki takım için de grup sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşma, son hafta öncesinde büyük önem taşıyor.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sırbistan-Almanya mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından ve A Spor'un resmi canlı yayın platformu üzerinden takip edebilecek. Saat 22.45'te başlayacak maçta Almanya, çeyrek final umutlarını korumak için galibiyet arayacak.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI ÖNCESİ SON KARŞILAŞMALAR VE FİKSTÜR

Almanya, 1 Ekim'de Sırbistan'ı konuk ettiği karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Tom Bischof ve Florian Wirtz'in attığı gollerle gelen bu sonuç, Panzerler'in turnuvadaki ilk galibiyeti oldu. Alman ekibi, 4 Ekim'de Yunanistan ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmadan ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

Sırbistan, son Uluslar Ligi maçında Hollanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, Almanya karşısında kazanamazsa grubu son sırada tamamlayacak. Grup aşamasının son haftasında ise 16 Kasım Pazartesi günü Almanya-Hollanda ve Yunanistan-Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.