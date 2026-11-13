Moldova-Kazakistan mücadelesi, UEFA Uluslar Ligi C3 Grubu'nda sıralamayı yakından ilgilendiriyor. Konuk takım ilk galibiyetini ararken ev sahibi iç sahadaki son yenilgisini geride bırakmak istiyor. Peki maç ne zaman, kaçta başlayacak ve hangi kanalda gösterilecek?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son iki haftasına girilirken Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. C Ligi 3. Grup'ta üst sıralara yaklaşmak isteyen iki takım, beşinci hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Özellikle Kazakistan'ın galibiyetsiz serisi ve Moldova'nın sahasındaki performansı dikkat çekiyor. Peki, Moldova-Kazakistan maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

Moldova-Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

MOLDOVA-KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Moldova-Kazakistan maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi C3 Grubu'nun beşinci hafta karşılaşması, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

MOLDOVA-KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının Türkiye'deki yayınları Turkuvaz Medya ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Ancak Moldova-Kazakistan maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağı henüz netleşmedi. Organizasyondaki mücadeleler ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında ekranlara gelirken bu karşılaşmaya ilişkin kesin yayın bilgisi açıklanmadı.