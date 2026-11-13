Sırbistan-Almanya CANLI İZLE | UEFA Uluslar A Ligi maçı A Spor'dan izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 5. maçında Sırbistan sahasında Almanya'yı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan Sırbistan-Almanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Sırbistan ile Almanya arasındaki mücadeleyle devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta üst sıraları hedefleyen Almanya, Belgrad deplasmanından 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Ev sahibi Sırbistan ise turnuvadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Sırbistan: Milinković-Savić, Bukinac, Babic, Milenković, Gudelj, Nedeljkovic, Tadic, Milinkovic-Savic, Dzodic, Sukacev, Cvetkovic



Almanya: Ter Stegen, Mittelstädt, Thiaw, Tah, Treu, Pavlovic, Kimmich, Wirtz, Gruda, Scherhant, Havertz

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANIYOR?

Sırbistan-Almanya maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında oynanan mücadeleye Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu ev sahipliği yapıyor. İki takım için de grup sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşma, son hafta öncesinde büyük önem taşıyor.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sırbistan-Almanya mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından ve A Spor'un resmi canlı yayın platformu üzerinden takip edebilir. Saat 22.45'te başlayan maçta Almanya, çeyrek final umutlarını korumak için galibiyet arıyor.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇINDA SON DURUM!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Hollanda ve Yunanistan 8'er puanla ilk iki sırada bulunuyor. Almanya, 4 karşılaşmada elde ettiği 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puana ulaşarak üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı 4 maçın tamamını kaybeden Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı. Almanya'nın çeyrek final hesaplarını sürdürebilmesi için Belgrad'dan alacağı sonuç büyük önem taşıyor.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ALMANYA İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasında 1 Ekim 2026'da Münih'te oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını Almanya 2-0 kazandı. Panzerler'e galibiyeti getiren goller 39. dakikada Tom Bischof ve 61. dakikada Florian Wirtz'den geldi. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, Sırbistan karşısında bir kez daha galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Sırbistan, Almanya maçının ardından 16 Kasım Pazartesi günü Yunanistan'a konuk olacak. Almanya ise aynı tarihte Hollanda'yı ağırlayacak. İki takımın son hafta öncesinde elde edeceği puanlar, A Ligi 2. Grup'un sıralamasında belirleyici olacak.