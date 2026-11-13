Hollanda-Yunanistan CANLI İZLE | UEFA Uluslar A Ligi A Haber'den CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 5. maçında Hollanda ile Yunanistan, zirve yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. A Haber'den canlı yayınlanan Hollanda-Yunanistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan, A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk dört maçını yenilgisiz tamamlayan iki takımın mücadelesi, liderlik yarışında önemli bir dönüm noktası konumunda.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Timber, Van de Ven, Paul van Hecke, Dumfries, De Jong, Reijnders, Veerman, Gakpo, Malen, Summerville



Yunanistan: Tzolakis, Tsimikas, Retsos, Mavropanos, Rota, Tzolis, Androutsos, Kourbelis, Karetsas, Ioannidis, Pavlidis

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANIYOR?

Hollanda-Yunanistan maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 5. hafta karşılaşması olan mücadele, Hollanda'da yerel saatle 20.45'te oynanıyor.

Her iki takım da gruptaki beşinci sınavına çıkarken karşılaşmanın sonucu, son hafta öncesinde puan tablosundaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Hollanda-Yunanistan karşılaşması, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşun 13 Kasım Cuma gününe ait resmî yayın akışında mücadele saat 22.45'te yer alıyor.

Futbolseverler karşılaşmayı A Haber'in televizyon yayını üzerinden takip edebilir. Kanalın resmî internet sitesinde de canlı yayın sayfası bulunuyor.

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi mücadelesine Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff ArenA ev sahipliği yapıyor.

Ev sahibi ekip, taraftarının önünde kazanarak liderlik yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Yunanistan ise deplasmanda alacağı puanlarla gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU NASIL?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Hollanda ve Yunanistan, dört maç sonunda 8'er puana ulaştı. İki takım da bu süreçte ikişer galibiyet ve ikişer beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam etti.

Hollanda, grup aşamasında 7 gol atıp 5 gol yerken Yunanistan 5 gol kaydetti ve kalesinde 3 gol gördü. İki ekibin 1 Ekim 2026'da Yunanistan'da oynadığı ilk karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.