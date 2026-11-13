Kenan Yıldız sahalara geri dönüyor!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sahaya dönüş çalışmalarına başladı.
Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız için müjdeli haber geldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki oyuncu, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından saha çalışmalarına geçmeye hazırlanıyor.
AĞUSTOS AYINDA SAKATLANMIŞTI
Ağustos ayındaki Parma maçında sol ayağındaki tarak kemiğinden sakatlanan ve 3 ay boyunca forma giyemeyen milli oyuncunun, son fiziksel testlerde olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.
HEDEF ARALIK ORTASI
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı riske atmadan sahalara döndürmeyi planlıyor. İtalyan basınındaki değerlendirmelere göre milli futbolcunun aralık ayının ilk günlerinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Yıldız'ın 14 Aralık'taki Monza veya 19 Aralık'taki Roma karşılaşmalarında sahalara dönmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.