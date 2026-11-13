UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Lihtenştayn, lider Azerbaycan'ı konuk ediyor. Oynadığı 3 maçta mağlubiyet yaşamayan Azerbaycan, deplasmanda kazanarak grup aşamasını zirvede tamamlamayı hedefliyor. Peki, Lihtenştayn-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lihtenştayn-Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Lihtenştayn-Azerbaycan karşılaşmasıyla sürüyor. D Ligi 2. Grup'ta 5 puanla zirvede yer alan Azerbaycan, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliğini garantilemeyi hedefliyor. Ayhan Abbasov yönetimindeki konuk ekip, turnuvada henüz yenilgi yaşamadı. Peki, Lihtenştayn-Azerbaycan maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

LİHTENŞTAYN-AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Lihtenştayn ile Azerbaycan, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadele, Lihtenştayn'ın başkenti Vaduz'da bulunan Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak. Azerbaycan, grup aşamasındaki son sınavından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

LİHTENŞTAYN-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki seçili karşılaşmalar Türkiye'de Turkuvaz Medya Grubu ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. Ancak Lihtenştayn ile Azerbaycan arasında oynanacak mücadelenin yayınlanacağı kanal konusunda henüz kesinleşmiş bir resmî bilgi bulunmuyor. A Spor, A Haber, ATV ve diğer Turkuvaz Medya kanallarının yayın akışında yapılacak güncellemelerle karşılaşmanın canlı yayın ve şifresiz izleme durumu netlik kazanacak.

AZERBAYCAN GRUPTA KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Azerbaycan, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Henüz mağlubiyet yaşamayan Ayhan Abbasov'un öğrencileri, grubun ilk sırasında bulunuyor.

Litvanya 3 maçta elde ettiği 4 puanla ikinci sırada yer alırken Lihtenştayn, 2 maçta topladığı 1 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Azerbaycan, Lihtenştayn karşısında kazanması halinde puanını 8'e çıkararak grup liderliğini kesinleştirecek.