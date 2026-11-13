Slovenya-İsviçre | CANLI İZLE | UEFA Uluslar B Ligi maçı A Para'da

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 5. maçında Slovenya sahasında İsviçre'yi konuk ediyor. A Para'dan canlı yayınlanan Slovenya-İsviçre maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ve İsviçre, B Ligi 1. Grup'un 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk dört maçını kazanan İsviçre ile 7 puanlı Slovenya'nın mücadelesi liderlik yarışında önemli bir dönüm noktası konumunda. A Para'dan canlı yayınlanan Slovenya - İsviçre maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Slovenya: Oblak · Kuzmic · Drkusic · Bijol · Zaletel · Karnicnik · Zabukovnik · Cerin · Sturm · Vipotnik · Matko



İsviçre: Kobel · Athekame · Akanji · Elvedi · Britschgi · Aebischer · Zakaria · Freuler · Ndoye · Embolo · Rieder



SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANIYOR?

Slovenya - İsviçre maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Slovenya - İsviçre karşılaşması, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU NASIL?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, dört maç sonunda 4 galibiyetle 12 puanda. Slovenya ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda.