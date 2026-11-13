UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Bulgaristan, lider İzlanda'yı konuk ediyor. Grupta oynadığı 4 maçta mağlubiyet yaşamayan İzlanda, deplasmanda kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bulgaristan-İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Bulgaristan-İzlanda karşılaşmasıyla sürüyor. C Ligi 4. Grup'ta 8 puanla zirvede yer alan İzlanda, Bulgaristan deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini korumayı hedefliyor. Ev sahibi Bulgaristan ise taraftarı önünde kazanarak puanını 7'ye yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bulgaristan-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

BULGARİSTAN-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Bulgaristan ile İzlanda, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadele, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bulunan Hristo Botev Stadyumu'nda oynanacak. İki takımın mücadelesi, grup liderliği yarışında önemli rol oynayacak.

BULGARİSTAN-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi müsabakaları Türkiye'de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ekranlara taşınıyor. Bulgaristan ile İzlanda arasında oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal konusunda ise henüz kesinleşmiş bir resmî açıklama bulunmuyor. A Spor, A Haber, ATV ve diğer Turkuvaz Medya kanallarının yayın akışında yapılacak güncellemelerle karşılaşmanın canlı yayın durumu netlik kazanacak.

BULGARİSTAN İLE İZLANDA ARASINDAKİ SON MAÇ NASIL BİTTİ?

İzlanda ile Bulgaristan, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 3 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi İzlanda, rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada Orri Oskarsson 2 gol kaydederken Mikael Ellertsson da bir kez fileleri havalandırdı.

Bulgaristan, kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadelede İzlanda'ya karşı rövanşı almak ve gruptaki ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.