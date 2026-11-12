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İtalya evinde Fransa'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında İtalya konuk ettiği Fransa'yı mağlup etti. İşte detaylar...

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İtalya evinde Fransa'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında İtalya evinde Fransa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. ve 75. (P) dakikalarda Francesco Pio Esposito ve 63. dakikada Davide Frattesi kaydetti.

Fransa'nın tek golü ise 10. dakikada Michael Olise'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran İtalya, averajla Fransa'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Gruptaki son maçlarda Fransa A Milli Takımımızı konuk ederken, İtalya ise Belçika deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İtalya 3-1 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | İtalya 0-1 Fransa
GOL | İtalya 1-1 Fransa
GOL | İtalya 2-1 Fransa
GOL | İtalya 3-1 Fransa

#İtalya #Fransa #Belçika #Michael Olise #Davide Frattesi
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