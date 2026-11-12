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GOL | İtalya 1-1 Fransa
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GOL | İtalya 1-1 Fransa

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito 'nun 26. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 1-1’e getirdi.

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