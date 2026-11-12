Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
GOL | İtalya 0-1 Fransa
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

GOL | İtalya 0-1 Fransa

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa, M. Olise 'nin 10. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Türkiye 1-2 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Sonraki Video
Türkiye 1-2 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)