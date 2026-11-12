İşte UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kalan maçlar! Milliler son haftaya puansız girecek
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. hafta maçında Türkiye, sahasında Belçika'yı ağırladı. Milliler, İzmir'de oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar 5 müsabaka sonunda grupta puanla tanışamadı. İşte A Ligi 1. Grup'ta kalan maçlar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. hafta maçında Türkiye, evinde Belçika'yı konuk etti.
A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından milliler, 5 müsabaka sonunda grupta puanla tanışamadı.
İŞTE A LİGİ 1. GRUP'TA KALAN MAÇLAR:
12 Kasım 2026
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
22.45 Belçika - İtalya