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İşte UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kalan maçlar! Milliler son haftaya puansız girecek

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. hafta maçında Türkiye, sahasında Belçika'yı ağırladı. Milliler, İzmir'de oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar 5 müsabaka sonunda grupta puanla tanışamadı. İşte A Ligi 1. Grup'ta kalan maçlar... | Son dakika spor haberleri

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İşte UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kalan maçlar! Milliler son haftaya puansız girecek

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. hafta maçında Türkiye, evinde Belçika'yı konuk etti.

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından milliler, 5 müsabaka sonunda grupta puanla tanışamadı.

İŞTE A LİGİ 1. GRUP'TA KALAN MAÇLAR:

12 Kasım 2026

22.45 İtalya - Fransa

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye
22.45 Belçika - İtalya

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