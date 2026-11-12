İngiltere - Hırvatistan CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi (İngiltere-Hırvatistan maçı A2 canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 5. haftasında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Wembley'de oynanan mücadele A2 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. İngiltere-Hırvatistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı konuk ediyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, grupta üst üste aldığı galibiyetlerle çeyrek final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan ise İngiltere karşısında kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadele A2 ekranlarından canlı ve şifresiz futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall, Anderson, Rice, Bellingham, Rogers, Kane, Gordon



Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Kovacic, Vlasic, Smolcic, Baturina, Sucic, Matanovic, Misic



İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere ile Hırvatistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanıyor. A Ligi 3. Grup'un beşinci hafta mücadelesine Wembley Stadı ev sahipliği yapıyor.

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere-Hırvatistan karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan İngiltere-Hırvatistan karşılaşması A2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İNGİLTERE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, A Ligi 3. Grup'ta oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla çeyrek final hedefinde önemli bir noktaya geldi. İspanya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Çekya ve Hırvatistan karşısında galibiyetler elde eden İngiliz ekibi, gruptaki son maçlar öncesinde avantajlı konumda bulunuyor.

İngiltere, Hırvatistan karşısında alacağı bir puanla çeyrek finale yükselmeyi garantileme fırsatına sahip. Wembley'de taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Tuchel'in öğrencileri, bu fırsatı değerlendirmek istiyor.

HIRVATİSTAN İNGİLTERE KARŞISINDA ÇIKIŞ ARIYOR

Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde son haftalarda istediği sonuçları alamadı. İngiltere karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilginin ardından toparlanmak isteyen Hırvat ekibi, Wembley deplasmanında puan arayacak.

Hırvatistan'ın grupta üst sıralara yükselme ihtimali oldukça zorlaşırken, takımın kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlar A Ligi'ndeki konumu açısından önem taşıyor.