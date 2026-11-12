Çekya - İspanya CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi (Çekya - İspanya A Haber canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 5. haftasında Çekya ile İspanya karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan maçı haberimizden izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta 5. haftasında Çekya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Çekya ise taraftarı önünde zorlu rakibine karşı galibiyet için sahaya çıkıyor. A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...



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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Çekya: Kovar, Coufal, Zima, Krejci, Jurasek, Cerv, Kral, Ambros, Hlozek, Provod, Naderi

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Fabian, Fermin, Alex Baena, Ferran, Yeremy



ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Çekya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleşen karşılaşma, Prag'daki Stadion Letna'da oynanıyor.

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 22.45'te başladı.

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya-İspanya maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.



İSPANYA'NIN HEDEFİ GRUP LİDERLİĞİNİ KORUMAK

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar sergilediği performansla grubun en başarılı takımı konumunda. A Ligi 3. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazanan Luis de la Fuente'nin öğrencileri, 12 puanla ilk sırada bulunuyor.

İspanya, turnuvaya İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı. Ardından Hırvatistan'ı 4-1, Çekya'yı 3-1 mağlup eden La Roja, son maçında da Hırvatistan'ı 2-1 geçmeyi başardı. Dört maçta 12 gol atan ve üç gol yiyen İspanya, hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Çeyrek final aşamasına yükselmeyi garantileyen İspanya, kalan maçlarında grup liderliğini de güvence altına almak istiyor. İngiltere'nin üç puan önünde bulunan konuk ekip, Çekya karşısında hata yapmak istemiyor.

ÇEKYA'NIN GRUPTAKİ HEDEFİ

Çekya için Uluslar Ligi'nin bu sezonki A Ligi macerası oldukça zorlu geçiyor. Dört maçta dört yenilgi alan ekip, henüz puan kazanamadı. Hırvatistan'a 2-1, İngiltere'ye 2-0 ve 3-0, İspanya'ya ise 3-1 kaybeden Çekya, grubun son sırasında bulunuyor.

Çeyrek final şansını yitiren Çekya, kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla grup sıralamasını iyileştirmeyi hedefliyor. İspanya gibi güçlü bir rakibi sahasında ağırlayacak olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor.

Çekya, İspanya maçının ardından 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Bu nedenle İspanya karşılaşması, takımın moral kazanması ve son hafta öncesinde çıkış yakalaması açısından da önem taşıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: