Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

Real Madrid formasıyla bu sezon 16 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Kylian Mbappe'nin, Fransa Milli Takımı'nın İtalya maçı öncesindeki son antrenmanına katılmaması Fransa'da endişe yarattı. Yıldız isim, A Milli Takımımıza karşı oynayacak mı? Son durumu Fransız basını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre yıldız futbolcu, İtalya maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun, antrenman sırasında sağlık ekibinin gözetiminde tedavi gördüğü belirtildi.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

İTALYA MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Mbappe'nin, 12 Kasım Perşembe günü İtalya ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

Yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken teknik heyetin oyuncuyu riske etmek istemediği ifade ediliyor.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mbappe'nin 15 Kasım Pazar günü A Milli Takımımız ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde görev alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

Fransız yıldızın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği, sağlık durumuna ilişkin yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Fransa Milli Takımı formasını 107 kez sırtına geçiren Mbappe, 67 kez fileleri havalandırdı.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

BU SEZON REAL MADRID PERFORMANSI

Eflatun-beyazlılar ile bu sezon 16 resmi maça çıkan Mbappe, 17 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

İŞTE O HABER

L'Equipe: Fransa'da Kylian Mbappe, İtalya maçı öncesindeki antrenmana katılmadı ve tedavi gördü.

#Kylian Mbappe #Real Madrid #Fransa Milli Takımı #Türkiye #İtalya #UEFA Uluslar Ligi
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
A Milli Takım'da Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı
Sonraki Haber
A Milli Takım'da Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı