Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?

Real Madrid formasıyla bu sezon 16 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Kylian Mbappe'nin, Fransa Milli Takımı'nın İtalya maçı öncesindeki son antrenmanına katılmaması Fransa'da endişe yarattı. Yıldız isim, A Milli Takımımıza karşı oynayacak mı? Son durumu Fransız basını duyurdu.