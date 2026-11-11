Fransa'da Kylian Mbappe şoku! Türkiye maçında oynayacak mı?
Real Madrid formasıyla bu sezon 16 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Kylian Mbappe'nin, Fransa Milli Takımı'nın İtalya maçı öncesindeki son antrenmanına katılmaması Fransa'da endişe yarattı. Yıldız isim, A Milli Takımımıza karşı oynayacak mı? Son durumu Fransız basını duyurdu.
UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre yıldız futbolcu, İtalya maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı.