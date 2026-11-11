A Milli Takım'da Aral Şimşir sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

A Millî Takım'da UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar öncesinde Aral Şimşir şoku yaşandı. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan millî futbolcunun tedavisine kulübünde devam edileceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Millî Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir, millî takım kadrosundan çıkarıldı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, Aral Şimşir'in kampa katılmasının ardından sağlık ekibi tarafından tedavi ve bireysel çalışma süreçlerinin yürütüldüğü, oyuncunun durumunun günlük olarak takip edildiği belirtildi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."