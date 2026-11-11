Belçika'dan Romelu Lukaku açıklaması! "Türkiye maçında..."

Belçika Milli Takımı, Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Belçika Milli Takımı'nda Fenerbahçe oyuncusu Romelu Lukaku için son dakika açıklaması geldi. Buna göre; tecrübeli golcü oyuncunun kalçasından hafif bir sorun yaşadığı için A Milli Takımımız ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

Romelu Lukaku is out for Turkey vs Belgium. He has a minor hip issue and will remain in Belgium as a precaution to receive treatment in optimal conditions. The medical staff are doing everything possible to have him fit for Sunday. https://t.co/0Cfy8PtSps — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 11, 2026

MAÇ NE ZAMAN?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.