Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Belçika'dan Romelu Lukaku açıklaması! "Türkiye maçında..."

Belçika Milli Takımı, Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Belçika'dan Romelu Lukaku açıklaması! "Türkiye maçında..."

Belçika Milli Takımı'nda Fenerbahçe oyuncusu Romelu Lukaku için son dakika açıklaması geldi. Buna göre; tecrübeli golcü oyuncunun kalçasından hafif bir sorun yaşadığı için A Milli Takımımız ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İspanya Süper Kupası'nın biletleri satışta
Sonraki Haber
İspanya Süper Kupası'nın biletleri satışta