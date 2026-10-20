Sergen Yalçın’dan Berke Özer açıklaması! “Konuşacağım, çözeriz”

Sergen Yalçın, A Milli Takım’dan uzak kalan Berke Özer hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç kaleciyle görüşeceğini belirten deneyimli teknik adam, yaşanan sorunların çözülebileceğini vurgulayarak, “Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Çözeriz.” dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'dan uzak kalan Berke Özer hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, genç kaleciyle görüşeceğini belirterek yaşanan sorunların çözülebileceğine inandığını söyledi.

"BUNLAR ÇÖZÜLMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Berke Özer ile ilgili daha önce bazı sorunlar yaşandığını ifade eden Sergen Yalçın, bu problemlerin aşılabileceğini dile getirdi.

Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"KONUŞACAĞIM BERKE'YLE"

Genç kaleciyle bir görüşme gerçekleştireceğini vurgulayan Yalçın, Berke Özer'in yeniden milli takıma dönmesinin önünde bir engel görmediğini belirtti.

Deneyimli teknik adam, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.