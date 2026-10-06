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Kazakistan-Faroe Adaları maçında 4 gol, 2 kırmızı kart!

UEFA Uluslar Ligi'nde Kazakistan ile Faroe Adaları’nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4 gol ve 2 kırmızı kart çıktı. 2-2’lik beraberlikle Kazakistan 2, Faroe Adaları ise 4 puana yükseldi.

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Kazakistan-Faroe Adaları maçında 4 gol, 2 kırmızı kart!

UEFA Uluslar Ligi'nde Kazakistan ile Faroe Adaları, Lig C Grup 3 maçında karşı karşıya geldi.

Astana Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Kazakistan'ın golleri 68. dakikada Sergiy Maliy ve 76. dakikada Nuraly Alip'ten geldi. Faroe Adaları'nın gollerini 22. dakikada Petur Knudsen ve 63. dakikada Geza David Turi kaydetti. Kazakistan'da ilk golü atan Sergiy Maliy 85. dakikada kırmızı kart görürken, Faroe Adaları'nda ise Martin Agnarsson 65. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kazakistan 2 puan oldu. Faroe Adaları ise 4 puan oldu.

Grubun gelecek maçında Kazakistan deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Faroe Adaları ise Slovakya'ya konuk olacak.

#UEFA Uluslar Ligi #Moldova #Faroe Adaları #Slovakya #Kazakistan
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