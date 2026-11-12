UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Çekya deplasmanında sahaya çıkıyor. Grupta dörtte dört yapan konuk ekip liderliğini sürdürmek isterken, henüz puan alamayan Çekya kötü serisini bitirmeyi amaçlıyor.

Çekya-İspanya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Çekya ile İspanya kozlarını paylaşacak. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Prag'daki Stadion Letná'da düzenlenecek. İspanya'nın deplasmanda Çekya ile karşılaşacağı mücadelede futbolseverler canlı skor ve maçın önemli anlarını takip etmek istiyor. Karşılaşma sırasında goller, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve kritik pozisyonlar maçın canlı anlatımında yer alacak.

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma 12 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

ÇEKYA-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya-İspanya maçı A Haber kanalında canlı yayınlanacak.

İSPANYA-ÇEKYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Mücadele Prag'daki Stadion Letná'da oynanacak.

İSPANYA ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇ PUAN TOPLADI?

İspanya, dört maçta dört galibiyet alarak 12 puana ulaştı.

ÇEKYA'NIN GRUPTA KAÇ PUANI VAR?

Çekya, oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybetti ve henüz puan alamadı.

İSPANYA'NIN HEDEFİ GRUP LİDERLİĞİNİ KORUMAK

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar sergilediği performansla grubun en başarılı takımı konumunda. A Ligi 3. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazanan Luis de la Fuente'nin öğrencileri, 12 puanla ilk sırada bulunuyor.

İspanya, turnuvaya İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı. Ardından Hırvatistan'ı 4-1, Çekya'yı 3-1 mağlup eden La Roja, son maçında da Hırvatistan'ı 2-1 geçmeyi başardı. Dört maçta 12 gol atan ve üç gol yiyen İspanya, hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Çeyrek final aşamasına yükselmeyi garantileyen İspanya, kalan maçlarında grup liderliğini de güvence altına almak istiyor. İngiltere'nin üç puan önünde bulunan konuk ekip, Çekya karşısında hata yapmak istemiyor.

ÇEKYA'NIN GRUPTAKİ HEDEFİ NE?

Çekya için Uluslar Ligi'nin bu sezonki A Ligi macerası oldukça zorlu geçiyor. Dört maçta dört yenilgi alan ekip, henüz puan kazanamadı. Hırvatistan'a 2-1, İngiltere'ye 2-0 ve 3-0, İspanya'ya ise 3-1 kaybeden Çekya, grubun son sırasında bulunuyor.

Çeyrek final şansını yitiren Çekya, kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla grup sıralamasını iyileştirmeyi hedefliyor. İspanya gibi güçlü bir rakibi sahasında ağırlayacak olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor.

Çekya, İspanya maçının ardından 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Bu nedenle İspanya karşılaşması, takımın moral kazanması ve son hafta öncesinde çıkış yakalaması açısından da önem taşıyor.

İSPANYA, ÇEKYA KARŞISINDA HİÇ KAYBETMEDİ

İki takımın geçmiş karşılaşmaları incelendiğinde İspanya'nın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Çekya ile oynadığı önceki sekiz maçta altı galibiyet alan İspanya, iki kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Çekya ise bu eşleşmede henüz kazanamadı.

İspanya, bu istatistiği sürdürerek deplasmanda üç puana ulaşmayı hedefliyor. Çekya ise kendi sahasında alacağı galibiyetle hem kötü serisini sonlandırmak hem de rakibi karşısındaki tarihî istatistiğini değiştirmek istiyor.

Çekya-İspanya maçını takip etmek için tıklayınız...