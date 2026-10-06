Kazakistan - Faroe Adaları maçı için heyecan dorukta. C3 Grubu'nda Kazakistan 1 puanla dördüncü, Faroe Adaları ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip son olarak Moldova'ya 2-1 mağlup olurken Faroe Adaları Slovakya ile 1-1 berabere kaldı. Peki Kazakistan - Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi C3 Grubu'nda Kazakistan ile Faroe Adaları, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Astana Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım da puan veya puanlar alarak gruptaki hedeflerine ulaşmak istiyor. Grupta Slovakya ve Moldova'nın ardından üçüncü sırada bulunan Faroe Adaları, Kazakistan deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi Kazakistan ise 1 puanla son sırada bulunuyor ve artık her karşılaşmadan maksimum puan çıkarmak zorunda.

KAZAKİSTAN - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Kazakistan - Faroe Adaları karşılaşması 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

KAZAKİSTAN - FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazakistan - Faroe Adaları maçı Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

KAZAKİSTAN - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Faroe Adaları karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Güncel yayın akışlarında maçın 17.00'de S Sport'ta yer aldığı görülüyor.

KAZAKİSTAN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Kazakistan, C3 Grubu'nda üç maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabildi. İlk maçında Faroe Adaları ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kazakistan, ardından Slovakya karşısında mağlubiyet yaşadı. Son olarak Moldova'ya 2-1 kaybeden ekip, üç maç sonunda 1 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip için Faroe Adaları karşılaşması bu nedenle büyük önem taşıyor. Kazakistan'ın sahadan puansız ayrılması halinde alt sıralardaki konumu daha da kritik hale gelebilir.

Buna karşın takımın Astana'daki performansı umut veriyor. Kazakistan, iç sahada oynadığı son dört maçta yenilgi yaşamadı; bu seride üç galibiyet ve bir beraberlik aldı.

FAROE ADALARI YÜKSELME YARIŞINDA

Faroe Adaları ise grupta 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Konuk ekip, Slovakya ile oynadığı son karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç Faroe Adaları'nın üst üste üçüncü beraberliği olurken takımın yenilmezlik serisi de dört maça çıktı.

Faroe Adaları için Kazakistan deplasmanında alınacak üç puan, Moldova ile arasındaki puan farkını kapatma açısından büyük önem taşıyor.

Grupta ilk sırada yer alan takım doğrudan B Ligi'ne yükselirken ikinci sıradaki ekip yükselme play-off'unda mücadele edecek. Bu nedenle Faroe Adaları'nın Astana'dan çıkaracağı sonuç, turnuvadaki geleceği açısından belirleyici olabilir.

KAZAKİSTAN İLE FAROE ADALARI DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI

İki takımın yakın dönemde oynadığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Faroe Adaları ile Kazakistan arasındaki ilk maçta iki takım da birer kez fileleri havalandırdı. UEFA'nın resmi istatistiklerinde iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Faroe Adaları'nın 1 galibiyeti, Kazakistan'ın ise galibiyeti olmadığı görülüyor. Bu nedenle Astana Arena'daki mücadele iki takım için de yeni bir fırsat olacak.

KAZAKİSTAN - FAROE ADALARI MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ