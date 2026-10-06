Arnavutluk - San Marino maçı için geri sayım başladı. C Ligi 1. Grup'ta 6 puanla ikinci sırada bulunan Arnavutluk, üç maç sonunda puan alamayan San Marino'yu ağırlayacak. Peki Arnavutluk - San Marino maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın ve maç bilgileri...

Arnavutluk - San Marino maçı canlı takip et!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk ile San Marino karşı karşıya gelecek. Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi Arnavutluk, Finlandiya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yeniden kazanarak zirve yarışında iddiasını korumaya çalışacak. San Marino ise grupta oynadığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekip, Arnavutluk karşısında zorlu deplasmanda ilk puanını almak için mücadele edecek.

ARNAVUTLUK - SAN MARINO MAÇI NE ZAMAN?

Arnavutluk - San Marino karşılaşması 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

ARNAVUTLUK - SAN MARINO MAÇI SAAT KAÇTA?

Arnavutluk - San Marino maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

ARNAVUTLUK - SAN MARINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk - San Marino maçının Türkiye yayıncısı bulunmuyor.

ARNAVUTLUK YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Arnavutluk, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'a oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı Siyahlılar ilk maçında Belarus'u 2-0 mağlup etti. Ardından San Marino deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Arnavutluk, ilk iki maç sonunda 6 puana ulaştı. Ancak takımın galibiyet serisi Finlandiya deplasmanında sona erdi.

Arnavutluk, Helsinki'de oynanan karşılaşmada Myrto Uzuni'nin erken golüyle öne geçmesine rağmen Etrit Berisha'nın gördüğü kırmızı kart sonrasında üstünlüğünü koruyamadı. Finlandiya, Leo Walta'nın iki golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuç Arnavutluk'un gruptaki ilk mağlubiyeti olurken Finlandiya 7 puanla liderliğe yükseldi. Arnavutluk ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

SAN MARINO HENÜZ PUAN ALAMADI

San Marino için ise gruptaki tablo oldukça zorlu. Konuk ekip oynadığı üç karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. San Marino, Arnavutluk'a karşı oynadığı ilk maçta 3-0 kaybederken diğer karşılaşmalarda da istediği sonuçları alamadı.

UEFA'nın resmi verilerinde San Marino'nun turnuvadaki son formu üst üste mağlubiyetlerden oluşuyor. Arnavutluk ise son üç maçında iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

ARNAVUTLUK'UN SAN MARINO'YA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalarda Arnavutluk'un belirgin üstünlüğü bulunuyor. UEFA'nın resmi istatistiklerine göre Arnavutluk, San Marino ile oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu maçlarda Arnavutluk 16 gol atarken San Marino rakibine karşı gol bulamadı.

İki takımın Uluslar Ligi kapsamında kısa süre önce oynadığı mücadelede de Arnavutluk sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu nedenle Arnavutluk, Tiran'da oynanacak karşılaşmanın da favorisi olarak öne çıkıyor.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Arnavutluk - San Marino karşılaşmasında Türk hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakem ise Oğuzhan Çakır olacak. VAR görevinde Onur Özütoprak, AVAR görevinde ise Erkan Engin bulunacak.

ARNAVUTLUK - SAN MARINO MAÇI CANLI ANLATIM EKRANI