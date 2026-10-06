Uluslar Ligi'nde Belarus ile Finlandiya kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Finlandiya 7 puanla grubun zirvesinde yer alırken Belarus 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Budapeşte'de oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Mücadele öncesinde “Belarus - Finlandiya hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Belarus - Finlandiya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belarus - Finlandiya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Belarus'un UEFA kısıtlamaları nedeniyle kendi ülkesinde karşılaşmaya ev sahipliği yapamaması sebebiyle mücadele Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Illovszky Rudolf Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın 21.45'te başlayacağı güncel maç programlarında yer alıyor. Belarus - Finlandiya maçı detayları haberimizde...

BELARUS - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belarus - Finlandiya karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

BELARUS - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belarus - Finlandiya maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

BELARUS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Belarus, UEFA Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında Arnavutluk deplasmanında 2-0 mağlup olan Belarus, ardından Finlandiya karşısında 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Takım, son maçında ise San Marino karşısında çok daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Belarus, rakibini 4-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmada Artem Kontsevoi iki kez fileleri havalandırırken Artem Shumanskiy ve Maks Ebong da skora katkı sağladı. Böylece Belarus üç maç sonunda puanını 4'e yükseltti.

BELARUS SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Viktor Goncharenko yönetimindeki Belarus'un en dikkat çekici özelliklerinden biri savunma performansı oldu. Belarus, son 10 karşılaşmasının hiçbirinde kalesinde ikiden fazla gol görmedi. Uluslar Ligi'nde de üç maç sonunda yalnızca iki gol yiyen ekip, savunmadaki istikrarını Finlandiya karşısında da sürdürmek istiyor. San Marino karşısında alınan farklı galibiyet ise Belarus'un hücum anlamında da daha fazla özgüven kazanmasını sağladı.

FİNLANDİYA LİDER DURUMDA

Finlandiya, C Ligi 1. Grup'ta 3 maç sonunda 7 puanla lider durumda bulunuyor. Finlandiya organizasyona galibiyetle başlarken Belarus ile oynadığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Sonuçların ardından Finlandiya 7 puana ulaşarak grubun zirvesindeki yerini korudu. Finlandiya'nın grup performansında savunma istikrarı da dikkat çekiyor. Ekip, üç maç sonunda yalnızca bir gol yedi ve 9 gol kaydetti. Belarus ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasındaki puan farkı üç olduğu için Belarus'un sahadan galibiyetle ayrılması, üst sıralardaki yarış açısından büyük önem taşıyor.

BELARUS, FİNLANDİYA KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

İki takım daha önce de karşı karşıya geldi. Belarus, Finlandiya karşısında henüz galibiyet alamadı. Mevcut karşılaşma öncesindeki geçmiş maçlarda Finlandiya'nın üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki son rekabet de golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Belarus, Budapeşte'de oynanacak mücadelede hem rakibine karşı ilk galibiyetini almak hem de grupta üst sıralara yaklaşmak istiyor. Finlandiya ise deplasmandan üç puan çıkararak liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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