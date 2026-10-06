İsviçre - Kuzey Makedonya maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik karşılaşmanın saatini, yayın kanalını ve A Para canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.

İsviçre - Kuzey Makedonya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B1 Grubu'nda mücadele eden İsviçre ile Kuzey Makedonya, 6 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı üç maçı da kazanarak 9 puanla zirvede bulunan İsviçre, sahasında Kuzey Makedonya'yı da mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Henüz puanla tanışamayan Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmanda sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "İsviçre - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "İsviçre - Kuzey Makedonya maçı ne zaman?" ve "A Para canlı izle" aramalarını hızlandırdı. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

İSVİÇRE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda oynanacak İsviçre - Kuzey Makedonya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Luzern'deki Thermoplan Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması Türkiye'de A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVİÇRE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverler, İsviçre - Kuzey Makedonya karşılaşmasını A Para üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

İSVİÇRE LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda geride kalan üç maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. 9 puanla grubun zirvesinde yer alan Murat Yakin'in öğrencileri, Kuzey Makedonya karşısında da kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İsviçre'nin son dönemdeki form grafiği de dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı ekip önce Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti, ardından İskoçya karşısında yine 3-0'lık galibiyet elde etti. Son olarak Slovenya'yı 2-1 yenen İsviçre, üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Özellikle hücumdaki etkinliğiyle öne çıkan İsviçre, bu karşılaşmada da rakip savunma üzerinde baskı kurarak erken gol bulmayı hedefliyor.

KUZEY MAKEDONYA ÇIKIŞ ARIYOR

Kuzey Makedonya ise grupta istediği başlangıcı yapamadı. İlk üç maçından puan çıkaramayan konuk ekip, İsviçre deplasmanında kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Son olarak İskoçya ile karşılaşan Kuzey Makedonya, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte takımın gruptaki puan hasreti devam etti.

Zorlu İsviçre deplasmanı öncesinde Kuzey Makedonya'nın en büyük hedefi, güçlü rakibinin hücum gücünü durdurmak ve karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak olacak.

İSVİÇRE'NİN YÜKSELME HESAPLARI

İsviçre'nin üç maç sonunda topladığı 9 puan, B1 Grubu'nda takımı önemli bir avantajın sahibi yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Kuzey Makedonya karşısında da galip gelmesi halinde A Ligi'ne yükselme yolunda önemli bir adım daha atacak.

Murat Yakin'in öğrencileri, özellikle son üç maçta gösterdikleri performansla grubun favorilerinden biri olduğunu kanıtladı. İsviçre'nin savunmadaki istikrarı ve hücum hattındaki üretkenliği, Kuzey Makedonya karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibi öne çıkaran unsurlar arasında bulunuyor.

İSVİÇRE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI CANLI İZLE