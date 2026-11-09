UEFA Uluslar Ligi'nde milli şölen Turkuvaz Medya'da!

Uluslar Ligi’nde kasım ayı mesaisi için geri sayıma başlandı. 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya’nın kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takımımız, ATV’de sahne alacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya'dan futbolseverlerle buluşacak.

A Milli Futbol Takımı ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak.

İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.

Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.

İşte milli maçların tarih, saat ve kanalları:

12 KASIM PERŞEMBE

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A HABER

22.45 Çekya-İspanya / A SPOR

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM CUMA

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESI

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESI

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER