UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Hırvatistan - İspanya karşılaşmasıyla devam ediyor. İngiltere karşısında 7-0'lık tarihi bir mağlubiyet alan Hırvatistan, sahasında İspanya karşısında toparlanmak istiyor. İspanya ise deplasmanda galibiyet alarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Hırvatistan - İspanya maçı 6 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hırvatistan - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Hırvatistan ile İspanya, 4. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Son maçında İngiltere karşısında sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrılan Hırvatistan, güçlü rakibi İspanya karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. İspanya ise yakaladığı form grafiğini sürdürerek deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Hırvatistan - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Hırvatistan - İspanya maçı canlı izle" ve "Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanacak Hırvatistan - İspanya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverler, Hırvatistan - İspanya maçını A Haber üzerinden canlı olarak takip edebilir. Karşılaşma 6 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN TARİHİ YENİLGİNİN ARDINDAN SAHADA

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı karşılaşmada İngiltere karşısında adeta büyük bir şok yaşadı. İngiltere'nin Wembley'deki 7-0'lık galibiyeti, Hırvatistan'ın erkek futbol tarihindeki en ağır yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmada Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer kez fileleri havalandırırken, Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Anthony Gordon da skora katkı sağladı. Hırvatistan, kendi sahasında oynadığı bir maçta ilk kez yedi golle mağlup oldu. Bu ağır yenilginin ardından Hırvatistan'ın önündeki İspanya karşılaşması büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, İngiltere karşısında alınan tarihi mağlubiyetin ardından taraftarına güçlü bir reaksiyon göstermek istiyor.

UEFA da İspanya karşılaşması öncesinde Hırvatistan'ın İngiltere'ye karşı aldığı 7-0'lık yenilgiye dikkat çekti.

İSPANYA FORMDA GELİYOR

İspanya ise Hırvatistan karşısına moralli çıkıyor. La Roja, 3 Ekim'de Çekya'yı 3-1 mağlup ederek Uluslar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürdü. İspanya'nın Çekya karşısındaki galibiyetinde Lamine Yamal'ın erken dakikalarda attığı gol dikkat çekti. Bu sonuçla birlikte İspanya, turnuvadaki iddiasını güçlendirdi. Güncel tabloda İspanya A3 Grubu'nun zirvesinde bulunuyor. İspanya'nın özellikle hücum hattındaki üretkenliği, Hırvatistan karşılaşması öncesinde takımın en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇINI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)