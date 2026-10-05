Jorge Jesus'tan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yla yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri... | Son dakika spor haberleri

Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında Norveç'i konuk eden Portekiz, rakibini 2-1 yenerken karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus Ronaldo'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ntvspor'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, Ronaldo hakkında, "Ne olacağını bilmiyorum, benim için her şey açık. Milli takıma çağrılmadan önce geleceğine karar vermeli. Eğer oynuyorsa ve milli takımda olmak istiyorsa, ne zaman isterse dönebilir. Neden olmasın? Bir yanlış anlaşılmaydı ve bence çözülmesi kolay. Bana kalırsa her şey yolunda. Ne zaman çözüleceğini bilmiyorum, göreceğiz." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerini şöyle devam etti, "Onun kalmasını istiyorum. Bunun bir sonu olduğunu, sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Ama milli takım kariyerini nasıl isterse öyle bitirmesini isterim. Kararı o verecek. Bunu konuştuk. İlk milli takım davetinde ona 'Sana ihtiyacım var. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var.' demişti. Şimdi de aynı şey geçerli."



Jesus ayrıca, "Benim için ilk başta bu asla bir sorun değildi. Bir antrenör olarak normal kabul ettiğim bir şeydi. Bana göre Cris, Al Nassr'da oynarsa ve milli takıma dönmek isterse bir sonraki kadroya çağrılacak." açıklamasında bulundu.

Jorge Jesus, Danimarka'yla oynanan maçın sonundaki açıklamasında Norveç mücadelesinin ardından her şeyi açıklayacağını belirtip, "Son maçın ardından her şeyi açıklayacağım. Futbolda çok tecrübem var ve işlerin farklı olması için hiçbir şey yapmadım. Norveç maçından sonra bunu konuşacağız. Bu durumdan kaçmam ya da saklanmam." demişti.